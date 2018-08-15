Кризис с переселенцами в Украине самый большой со времен событий на Балканах - ООН

$41.180.14
46.610.42
ukru
Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства
Эксклюзив
11:15 • 2148 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 12175 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 22146 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 50094 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 49490 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 31232 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 58764 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 105316 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 161101 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 145438 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
5.2м/с
57%
Популярные новости

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 43300 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 36200 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 39310 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 36941 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 13066 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 3120 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 38024 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 50094 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 49490 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 161101 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 13836 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 18776 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 20582 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 22649 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 25376 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Кризис с переселенцами в Украине самый большой со времен событий на Балканах - ООН

Киев • УНН

 • 16840 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. В результате вооруженного конфликта, который продолжается на Востоке Украины, зарегистрировано 1,5 млн внутришньоперемищених человек. Об этом свидетельствуют данные последнего раунда опроса, проведенного Агентством ООН по вопросам миграции (МОМ), передает корреспондент УНН.

Кризис с переселенцами в Украине самый большой со времен событий на Балканах - ООН

Так, по результатам отчета, по состоянию на июнь 2017 года, ситуация в сфере трудоустройства для ВПО ухудшилась. По состоянию на июнь 2018 уровень занятости таких лиц уменьшился на 6% по сравнению с мартом и составил 46% ВПЛ.

Кроме того, с декабря 2017 продолжил падать средний доход ВПЛ.

"По состоянию на июнь средний доход ВПЛ снизился до менее чем 2100 грн, или 77 долларов США в месяц", - говорится в отчете.

Исследования показывают, что за высоких цен на лекарства и услуги медицина перестает быть доступной для все большего числа ВПЛ.

"Украина переживает самый боольшой кризис, связанный с перемещением лиц в Европе, со времен событий на Балканах в 1990-х", - подчеркнул глава представительства МОМ в Украине Томас Лотар Вайс.

Как сообщал УНН, за два года Киевский городской центр занятости выплатил компенсацию оплаты труда по трудоустроенных переселенцев 79 работодателям.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика
Brent
$65.25
Bitcoin
$83,936.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.56
Золото
$3,320.24
Ethereum
$1,569.12