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Роботодавцям компенсують працевлаштування переселенців

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. За два роки Київський міський центр зайнятості виплатив компенсацію оплати праці за працевлаштованих переселенців 79 роботодавцям. Про це повідомила прес-служба Центру, передає УНН.

Роботодавцям компенсують працевлаштування переселенців

“Компенсація витрат роботодавця на оплату праці здійснюється не більше 6 місяців, при цьому строковий трудовий договір має бути укладений на період, що перевищує тривалість виплат у 2 рази. Наприклад, якщо строковий трудовий договір укладений на 12 місяців, компенсація витрат триває 6 місяців”, — повідомила заступниця начальника відділу організації надання послуг роботодавцям Київського міського центру зайнятості Анна Павленко.

Для отримання компенсації роботодавцю необхідно протягом двох місяців з дня працевлаштування працівника подати центру зайнятості заяву про компенсацію витрат на оплату праці довільної форми та копії строкового трудового договору між ним і працівником або розпорядчого акта про прийняття на роботу, завірені в установленому порядку.

Як зазначається, компенсація витрат роботодавця на оплату праці проводиться за кожен непарний місяць роботи.

У КМЦЗ проінформували, що у 2017 році компенсацію оплати праці за працевлаштованих переселенців отримали 52 роботодавці. У 2018 році 27 роботодавців отримали компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштованих ВПО.

Нагадаємо, з початку року Державна служба зайнятості влаштувала на роботу майже 2 тисячі переселенців.

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