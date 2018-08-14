Работодателям компенсируют трудоустройство переселенцев

$41.190.15
45.550.30
ukru
НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
Эксклюзив
10:30 • 14511 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 40370 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 24246 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
06:18 • 68620 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 145854 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 250369 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 191224 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 255988 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 282723 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 222993 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
6.1м/с
63%
Популярные новости

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 50195 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 55729 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 48635 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 44778 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 24322 просмотра
публикации

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 15031 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 321468 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 290571 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 375337 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 528567 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 512 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 12868 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 50467 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 256008 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 94691 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Работодателям компенсируют трудоустройство переселенцев

Киев • УНН

 • 15869 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. За два года Киевский городской центр занятости выплатил компенсацию оплаты труда за трудоустроенных переселенцев 79 работодателям. Об этом сообщила пресс-служба Центра, передает УНН.

Работодателям компенсируют трудоустройство переселенцев

“Компенсация расходов работодателя на оплату труда осуществляется не более 6 месяцев, при этом срочный трудовой договор должен быть заключен на срок, превышающий продолжительность выплат в 2 раза. Например, если срочный трудовой договор заключен на 12 месяцев, компенсация расходов длится 6 месяцев”, - сообщила заместитель начальника отдела организации предоставления услуг работодателям Киевского городского центра занятости Анна Павленко.

Для получения компенсации работодателю необходимо в течение двух месяцев со дня трудоустройства работника подать в центр занятости заявление о компенсации расходов на оплату труда в произвольной форме и копию срочного трудового договора между ним и работником или распорядительного акта о приеме на работу, заверенных в установленном порядке.

Как отмечается, компенсация расходов работодателя на оплату труда проводится за каждый нечетный месяц работы.

В КГЦЗ проинформировали, что в 2017 году компенсацию оплаты труда за трудоустроенных переселенцев получили 52 работодателя. В 2018 году 27 работодателей получили компенсацию расходов на оплату труда за трудоустроенных ВПЛ.

Напомним, с начала года Государственная служба занятости устроила на работу почти 2 тысячи переселенцев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$63.90
Bitcoin
$76,982.40
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.60
Золото
$3,048.15
Ethereum
$1,491.43