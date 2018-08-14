Работодателям компенсируют трудоустройство переселенцев

“Компенсация расходов работодателя на оплату труда осуществляется не более 6 месяцев, при этом срочный трудовой договор должен быть заключен на срок, превышающий продолжительность выплат в 2 раза. Например, если срочный трудовой договор заключен на 12 месяцев, компенсация расходов длится 6 месяцев”, - сообщила заместитель начальника отдела организации предоставления услуг работодателям Киевского городского центра занятости Анна Павленко.

Для получения компенсации работодателю необходимо в течение двух месяцев со дня трудоустройства работника подать в центр занятости заявление о компенсации расходов на оплату труда в произвольной форме и копию срочного трудового договора между ним и работником или распорядительного акта о приеме на работу, заверенных в установленном порядке.

Как отмечается, компенсация расходов работодателя на оплату труда проводится за каждый нечетный месяц работы.



В КГЦЗ проинформировали, что в 2017 году компенсацию оплаты труда за трудоустроенных переселенцев получили 52 работодателя. В 2018 году 27 работодателей получили компенсацию расходов на оплату труда за трудоустроенных ВПЛ.

Напомним, с начала года Государственная служба занятости устроила на работу почти 2 тысячи переселенцев.