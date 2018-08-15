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Около полумиллиона переселенцев в Украине не собираются участвовать в выборах

Киев • УНН

 • 8921 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Последний отчет национальной системы мониторинга ситуации с внутренне перемещенными лицами, проведенный при поддержке Европейского Союза и Международной организации по миграции, показывает, что более 30% ВПЛ  в Украине не собираются голосовать на следующих президентских выборах в Украине, передает УНН, ссылаясь на материалы отчета.

Около полумиллиона переселенцев в Украине не собираются участвовать в выборах

Так, 41% ВПЛ, участвовавших в опросе, выразили намерение голосовать на следующих президентских и парламентских выборах, тогда как 33% не намерены голосовать, и еще 24% пока не определились.

В отчете указаны также и причины отказа внутренеперемещенных лиц участвовать в голосовании. Большинство респондентов - 31%, были уверены, что как ВПЛ "не имеют права голоса". Еще 24% отметили, что "не верят в выборы и не доверяют власти", 16% не знают, как голосовать в месте перемещения, остальные - из-за незаинтересованности в выборах, кандидатах или по другим причинам.

Отметим, в результате вооруженного конфликта, который продолжается на Востоке Украины, зарегистрировано 1,5 млн ВПЛ.

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