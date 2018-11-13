У ЦВК пояснили, чи зможуть переселенці голосувати на виборах Президента

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Під час виборів Президента України особливих проблем під час голосування не повинно бути у переселенців, які проживають на підконтрольній частині України. Складнощі можуть виникнути у тих внутрішньо переміщених осіб, які насправді живуть в ОРДЛО. Про це сьогодні сказав на прес-конференції заступник голови Центральної виборчої комісії Євгеній Радченко, передає кореспондент УНН.