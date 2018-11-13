У ЦВК пояснили, чи зможуть переселенці голосувати на виборах Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Під час виборів Президента України особливих проблем під час голосування не повинно бути у переселенців, які проживають на підконтрольній частині України. Складнощі можуть виникнути у тих внутрішньо переміщених осіб, які насправді живуть в ОРДЛО. Про це сьогодні сказав на прес-конференції заступник голови Центральної виборчої комісії Євгеній Радченко, передає кореспондент УНН.
"З приводу внутрішньо переміщених осіб, то тут проблему треба ділити на кілька складових. Перша, це внутрішньо переміщені особи, які проживають і зареєстровані як переселенці на території України. З ними особливих проблем немає саме на президентських виборах. Вона зможуть проголосувати, оскільки це вони могли зробити на минулих виборах", - сказав він.
На думку заступника голови ЦВК, більше проблем буде з тими внутрішньо переміщеними особами, які лише числяться як переселенці, а насправді живуть на території ОРДЛО. "З цими людьми, звичайно, будуть великі проблеми, оскільки не факт, що вони зможуть добратися до тих дільниць, на яких вони змогли б проголосувати", - зазначив Радченко.
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Він вважає, що можна було б спростити процедуру реєстрації внутрішньо переміщених осіб і таким чином полегшити процедуру голосування. Але без змін до законодавства, зауважив Радченко, ЦВК самовільно не зможе цього зробити.
"Ми вкотре повторюємо, що у парламенті знаходиться проект закону №6240, який міг би врегулювати цю ситуацію. Можу сказати тільки те, що ЦВК готова до застосування цього закону, якщо він стане законом", - резюмував заступник голови ЦВК.
Як повідомляв УНН, у ЦВК заявили, що у проекті Державного бюджету на 2019 рік передбачено на вибори Президента України навесні наступного року 2,35 млрд грн.
Зазначимо, президентські вибори заплановані на 31 березня 2019 року.