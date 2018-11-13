В ЦИК объяснили, смогут ли переселенцы голосовать на выборах Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Во время выборов Президента Украины особых проблем во время голосования не должно быть у переселенцев, проживающих на подконтрольной части Украины. Сложности могут возникнуть у тех внутренне перемещенных лиц, которые на самом деле живут в ОРДЛО. Об этом сказал на пресс-конференции заместитель главы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, передает корреспондент УНН.
"По поводу внутренне перемещенных лиц, то проблему надо делить на несколько составляющих. Первая, это внутренне перемещенные лица, проживающие и зарегистрированные как переселенцы на территории Украины. С ними особых проблем нет именно на президентских выборах. Она смогут проголосовать, поскольку это они могли сделать на прошлых выборах", - сказал он.
По мнению замглавы ЦИК, больше проблем будет с теми внутренне перемещенными лицами, которые только числятся как переселенцы, а на самом деле живут на территории ОРДЛО. "С этими людьми, конечно, будут большие проблемы, поскольку не факт, что они смогут добраться до тех участков, на которых они смогли бы проголосовать", - отметил Радченко.
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Он считает, что можно было бы упростить процедуру регистрации внутренне перемещенных лиц и таким образом облегчить процедуру голосования. Но без изменений в законодательство, отметил Радченко, ЦИК самовольно не сможет этого сделать.
"Мы еще раз повторяем, что в парламенте находится проект закона №6240, который мог бы урегулировать эту ситуацию. Могу сказать только то, что ЦИК готова к применению этого закона, если он станет законом", - резюмировал заместитель главы ЦИК.
Как сообщал УНН, в ЦИК заявили, что в проекте Государственного бюджета на 2019 год предусмотрено на выборы Президента Украины весной следующего года 2,35 млрд грн.
Отметим, президентские выборы намечены на 31 марта 2019 года.