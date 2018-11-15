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В ЦИК предупредили о незаконности досрочной агитации

В ЦИК предупредили о незаконности досрочной агитации

Киев  •  УНН

 • 9290 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Центральной избирательной комиссии Украины разъяснили правила агитации на выборах Президента Украины. Об этом сообщил Отдел взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, передает УНН.

“Согласно части 1 статьи 44 и части 1 статьи 57 Закона Украины ”О выборах Президента Украины“, предвыборная агитация начинается кандидатом на пост Президента Украины на следующий день после дня его регистрации Центральной избирательной комиссией и заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем ​​выборов”, - говорится в сообщении.

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Предостережения ЦИК вызывают случаи активизации агитационной деятельности вероятных потенциальных кандидатов задолго до начала избирательной кампании практически во всех регионах Украины несмотря на нормы избирательного законодательства. По данным Комиссии, было обнаружено распространение наружной рекламы, распространение соответствующей агитационной продукции, проведение социальных и благотворительных мероприятий, пропаганда имиджевых материалов в СМИ, проведение встреч с избирателями и тому подобное.

ЦИК отмечает, что упомянутые акции осуществляются за пределами избирательного процесса, и как следствие, за пределами возможного контроля по соблюдению формальных требований по их проведению и финансированию.

Вместе с тем, по мнению ЦИК, подобные факты не остаются без внимания гражданского общества и международных партнеров Украины. В Комиссии предусматривают их возможное негативное влияние на формирование оценки будущего избирательного процесса в целом.

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ЦИК не имеет юридических инструментов о запрете досрочной агитации. Но напоминает, что она является частью общественных правоотношений, и регламентируется не юридическими, а нравственными нормами. Такая практика как досрочная агитация может привести к нарушению принципа равенства.

“Вместе с тем Комиссия должна обеспечивать равные условия для всех кандидатов. Именно поэтому ЦИК, признавая право граждан на доступ к информации, обращает внимание, что реализация такого права не должна сужать права, свободы и законные интересы других граждан. Свобода избирателей формировать свое мнение должна основываться на равенстве прав и условий участия в избирательном процессе, в частности, со стороны кандидатов на пост Президента Украины”, - отмечают в Комиссии.

В итоге Центральная избирательная комиссия призвала всех субъектов избирательного процесса воздержаться от преждевременной агитации и неуклонно придерживаться общепризнанных международных стандартов проведения выборов и создать условия для проведения действительно состязательного процесса.

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Ранее в ЦИК объяснили, смогут ли переселенцы голосовать на выборах Президента. Также 25 июля 2018 года Верховный суд Украины вынес окончательное решение по участию переселенцев в выборах.

В 2019 году в Украине должны состояться выборы президента и парламента. Так, президентские выборы намечены на 31 марта 2019 года, а выборы в Верховную Раду IX созыва — 27 октября.

Центральная избирательная комиссия Украины — постоянный коллегиальный государственный орган, который наделен полномочиями по организации подготовки, проведению выборов президента, народных депутатов, депутатов Верховной Рады, АР Крым, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, председателей общин, организации всеукраинского и местных референдумов в порядке и в пределах, установленных законами Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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