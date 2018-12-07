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У Гройсмана хочуть замовити рекламу на ВВС за державний кошт

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Кабінет міністрів України оголосив конкурсні торги на послугу з розміщення відеоролика, який має розповісти глядачам Європи та Північної Америки про вплив ходу реформ на інвестиційний клімат України на телеканалі BBC, відповідний документ був опублікований в системі проведення відкритих публічних закупівель Prozzoro, передає кореспондент УНН.

У Гройсмана хочуть замовити рекламу на ВВС за державний кошт

Згідно з тендерною документацією, уряд готовий виділити з державної казни 2 822 099,90 гривень (101 259 доларів США за курсом НБУ станом на 07.12.2018 – ред.) для демонстрації відео про реформи в Україні на міжнародному телеканалі BBC WORLD NEWS. В технічному завданні торгу вказано, що відеоролик, тривалістю 30 секунд, повинен вийти в ефір BBC WORLD NEWS в Європі та країнах Північної Америки 80 разів, 50% з яких повинні бути показані в прайм-тайм. Період розміщення ролика на BBC WORLD NEWS з моменту підписання договору між виконавцем і Кабміном до 31.12.2018 року.

Тобто, відповідно до документа, 30-секундний ролик про реформи в Україні має бути показаний в ефірі BBC WORLD NEWS 80 разів до Нового Року.

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Зараз участь в тендері беруть дві компанії, які готові надати послугу з розміщення відеоролика на цьому телеканалі.

“Учасник-переможець бере на себе зобов’язання своєчасно та якісно розміщувати та демонструвати надану Замовником інформаційну продукцію на міжнародному телеканалі ВВС Word News з мовленням (за географічним показником) в країнах Європи та Північної Америки, 24 години на добу 7 днів на тиждень”, – йдеться в технічному завданні до оголошеного торгу.

Як повідомляв УНН, Міністерство фінансів України майже завершило розробку концепції з реформи Державної фіскальної служби, яка передбачає розділення ДФС на митницю і податкову.

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