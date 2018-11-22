Президент визнав, що рівень життя українців відновлюється надто повільно
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Рівень життя громадян України відновлюється надто повільно. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді перед голосуванням за законопроект про внесення змін до Конституції України стосовно закріплення курсу на ЄС та НАТО, передає кореспондент УНН.
“Країна пережила глибоку економічну кризу. А рівень життя відновлюється, на жаль, надто повільно. І деякі неминучі реформи виявилися надто болісними, але їх не можна було не починати. Бо наслідки відсутності цих реформ були би набагато важчими”, — наголосив він.
Нагадаємо, Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроект №9037 щодо курсу України на вступ до НАТО та ЄС. Відповідне рішення підтримали 311 народних депутатів України.
Сьогодні, 22 листопада, Конституційний суд України визнав, що законопроект про внесення змін до Конституції стосовно стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства у Європейському Союзі та НАТО відповідає вимогам Основного Закону.
20 вересня Верховна Рада підтримала та направила на висновок Конституційного суду проект закону про внесення змін до Конституції щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Наприкінці вересня Конституційний суд України отримав звернення парламенту.