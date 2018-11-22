Президент визнав, що рівень життя українців відновлюється надто повільно

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Рівень життя громадян України відновлюється надто повільно. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді перед голосуванням за законопроект про внесення змін до Конституції України стосовно закріплення курсу на ЄС та НАТО, передає кореспондент УНН.