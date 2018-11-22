Рада підтримала курс на ЄС і НАТО

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроект №9037 щодо курсу України на вступ до НАТО та ЄС, передає кореспондент УНН.

Відповідне рішення підтримали 311 народних депутатів України.

Парламент схвалив у першому читанні проект закону про внесення змін до Конституції щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій доручив профільному комітету — з правової політики — підготувати законопроект № 9037 щодо курсу України на вступ до НАТО та ЄС для того, щоб сьогодні розглянути його у сесійній залі.

Як повідомляв УНН, Конституційний суд України підтримав зміни до Конституції щодо курсу України на вступ до ЄС і НАТО.

Нагадаємо, Конституційний суд України вивчав законопроект щодо закріплення в Конституції курсу на членство в Європейському союзі й НАТО після того, як наприкінці вересня отримав звернення Верховної Ради щодо надання висновку стосовно цього законопроекту.

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