Рада підтримала курс на ЄС і НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроект №9037 щодо курсу України на вступ до НАТО та ЄС, передає кореспондент УНН.
Відповідне рішення підтримали 311 народних депутатів України.
Парламент схвалив у першому читанні проект закону про внесення змін до Конституції щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору (НАТО).
Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій доручив профільному комітету — з правової політики — підготувати законопроект № 9037 щодо курсу України на вступ до НАТО та ЄС для того, щоб сьогодні розглянути його у сесійній залі.
Як повідомляв УНН, Конституційний суд України підтримав зміни до Конституції щодо курсу України на вступ до ЄС і НАТО.
Нагадаємо, Конституційний суд України вивчав законопроект щодо закріплення в Конституції курсу на членство в Європейському союзі й НАТО після того, як наприкінці вересня отримав звернення Верховної Ради щодо надання висновку стосовно цього законопроекту.