КСУ вивчає законопроект щодо закріплення в Конституції курсу на ЄС і НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Конституційний суд України (КСУ) вивчає законопроект щодо закріплення в Конституції курсу на членство в Європейському союзі й НАТО. Про це повідомив заступник начальника управління співробітництва з НАТО урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату КМУ Сергій Вербицький під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.
“Процес проходження цього документу розпочався. Зараз проект цього закону знаходиться в Конституційному суді, і Конституційний суд розпочав вивчення цього питання. До речі, і ми отримали звернення від судді КСУ щодо надання нашого ставлення — як профільного структурного підрозділу в державних органах — щодо європейського і євроатлантичного курсу України”, — зазначив він.
При цьому він додав, що наразі певні зміни вносяться також і в преамбулу Конституції, а також в окремі статті Основного закону.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко сподівається, що зміни до Основного закону України, які закріплять євроатлантичні прагнення українського народу, будуть прийняті найближчим часом.
У кінці вересня Конституційний суд України отримав звернення Верховної Ради щодо надання висновку стосовно законопроекту про закріплення в Конституції курсу держави на членство в Європейському союзі і НАТО.