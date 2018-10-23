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КСУ вивчає законопроект щодо закріплення в Конституції курсу на ЄС і НАТО

КСУ вивчає законопроект щодо закріплення в Конституції курсу на ЄС і НАТО

Київ • УНН

 • 10889 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Конституційний суд України (КСУ) вивчає законопроект щодо закріплення в Конституції курсу на членство в Європейському союзі й НАТО. Про це повідомив заступник начальника управління співробітництва з НАТО урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату КМУ Сергій Вербицький під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.

“Процес проходження цього документу розпочався. Зараз проект цього закону знаходиться в Конституційному суді, і Конституційний суд розпочав вивчення цього питання. До речі, і ми отримали звернення від судді КСУ щодо надання нашого ставлення — як профільного структурного підрозділу в державних органах — щодо європейського і євроатлантичного курсу України”, — зазначив він.

При цьому він додав, що наразі певні зміни вносяться також і в преамбулу Конституції, а також в окремі статті Основного закону.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко сподівається, що зміни до Основного закону України, які закріплять євроатлантичні прагнення українського народу, будуть прийняті найближчим часом.

У кінці вересня Конституційний суд України отримав звернення Верховної Ради щодо надання висновку стосовно законопроекту про закріплення в Конституції курсу держави на членство в Європейському союзі і НАТО.

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