КСУ вивчає законопроект щодо закріплення в Конституції курсу на ЄС і НАТО

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Конституційний суд України (КСУ) вивчає законопроект щодо закріплення в Конституції курсу на членство в Європейському союзі й НАТО. Про це повідомив заступник начальника управління співробітництва з НАТО урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату КМУ Сергій Вербицький під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.