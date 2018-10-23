КСУ изучает законопроект о закреплении в Конституции курса на ЕС и НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Конституционный суд Украины (КСУ) изучает законопроект о закреплении в Конституции курса на членство в Европейском союзе и НАТО. Об этом сообщил заместитель начальника управления сотрудничества с НАТО правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции секретариата КМУ Сергей Вербицкий во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
“Процесс прохождения этого документа начался. Сейчас проект этого закона находится в Конституционном суде, и Конституционный суд начал изучение этого вопроса. Кстати, и мы получили обращение от судьи КСУ о предоставлении нашего отношения — как профильного структурного подразделения в государственных органах — по европейскому и евроатлантического курсу Украины”, — отметил он.
При этом он добавил, что сейчас определенные изменения вносятся также и в преамбулу Конституции, а также в отдельные статьи Основного закона.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко надеется, что изменения в Основной закон Украины, которые закрепят евроатлантические стремления украинского народа, будут приняты в ближайшее время.
В конце сентября Конституционный суд Украины получил обращение Верховной Рады о даче заключения по законопроекту о закреплении в Конституции курса государства на членство в Европейском союзе и НАТО.