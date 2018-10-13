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Курс на ЄС та НАТО: Порошенко сподівається, що зміни до Конституції невдовзі приймуть

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко сподівається, що зміни до Основного закону України, які закріплять євроатлантичні прагнення українського народу, будуть прийняті найближчим часом. Про це він сказав під час виступу на урочистій посвяті курсантів Херсонської державної морської академії поповнення 2018 року, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

“Чотири роки тому український народ здійснив цивілізаційний вибір на користь європейського майбутнього, а декілька тижнів тому українська Верховна Рада підтримала пропозиції Президента щодо змін до Конституції щодо закріплення в Конституції європейського і євроатлантичного вибору українського народу”, — нагадав Порошенко.

“321 голос "за". Більш ніж конституційна більшість є твердою запорукою, що найближчим часом ці зміни до Конституції будуть прийняті”, — додав Президент. Глава держави також висловив переконання, що ключ до цього європейського вибору — не лише у реформуванні економіки, правової та політичної системи.

“Ключ до цього є і освітня реформа. Така за якою ми ввійдемо на рівних до європейського інтелектуального простору”, — зауважив він.

Як повідомляв УНН, КСУ отримав звернення Ради щодо закріплення в Конституції курсу на ЄС і НАТО.

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