Курс на ЄС та НАТО: Порошенко сподівається, що зміни до Конституції невдовзі приймуть

“Чотири роки тому український народ здійснив цивілізаційний вибір на користь європейського майбутнього, а декілька тижнів тому українська Верховна Рада підтримала пропозиції Президента щодо змін до Конституції щодо закріплення в Конституції європейського і євроатлантичного вибору українського народу”, — нагадав Порошенко.

“321 голос "за". Більш ніж конституційна більшість є твердою запорукою, що найближчим часом ці зміни до Конституції будуть прийняті”, — додав Президент. Глава держави також висловив переконання, що ключ до цього європейського вибору — не лише у реформуванні економіки, правової та політичної системи.

“Ключ до цього є і освітня реформа. Така за якою ми ввійдемо на рівних до європейського інтелектуального простору”, — зауважив він.

Як повідомляв УНН, КСУ отримав звернення Ради щодо закріплення в Конституції курсу на ЄС і НАТО.