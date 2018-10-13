Курс на ЕС и НАТО: Порошенко надеется, что изменения в Конституцию вскоре примут
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко надеется, что изменения в Основной закон Украины, которые закрепят евроатлантические стремления украинского народа, будут приняты в ближайшее время. Об этом он сказал во время выступления на торжественном посвящении курсантов Херсонской государственной морской академии пополнения 2018 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Четыре года назад украинский народ совершил цивилизационный выбор в пользу европейского будущего, а несколько недель назад украинская Верховная Рада поддержала предложения Президента об изменениях в Конституцию относительно закрепления в Конституции европейского и евроатлантического выбора украинского народа", - напомнил Порошенко.
"321 голос "за". Более чем конституционное большинство является твердым залогом, что в ближайшее время эти изменения в Конституцию будут приняты", - добавил Президент.
Глава государства также выразил убеждение, что ключ к этому европейскому выбору - не только в реформировании экономики, правовой и политической системы.
"Ключ к этому есть и образовательная реформа. Такая по которой мы войдем на равных в европейское интеллектуальное пространство", - отметил он.
Как сообщал УНН, КСУ получил обращение Совета по закреплению в Конституции курса на ЕС и НАТО.