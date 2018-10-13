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8 марта, 10:25 • 123123 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 162614 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Курс на ЕС и НАТО: Порошенко надеется, что изменения в Конституцию вскоре примут

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 • 10095 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко надеется, что изменения в Основной закон Украины, которые закрепят евроатлантические стремления украинского народа, будут приняты в ближайшее время. Об этом он сказал во время выступления на торжественном посвящении курсантов Херсонской государственной морской академии пополнения 2018 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Четыре года назад украинский народ совершил цивилизационный выбор в пользу европейского будущего, а несколько недель назад украинская Верховная Рада поддержала предложения Президента об изменениях в Конституцию относительно закрепления в Конституции европейского и евроатлантического выбора украинского народа", - напомнил Порошенко.

"321 голос "за". Более чем конституционное большинство является твердым залогом, что в ближайшее время эти изменения в Конституцию будут приняты", - добавил Президент.

Глава государства также выразил убеждение, что ключ к этому европейскому выбору - не только в реформировании экономики, правовой и политической системы.

"Ключ к этому есть и образовательная реформа. Такая по которой мы войдем на равных в европейское интеллектуальное пространство", - отметил он.

Как сообщал УНН, КСУ получил обращение Совета по закреплению в Конституции курса на ЕС и НАТО.

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