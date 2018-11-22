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КСУ підтримав закріплення у Конституції курсу на ЄС і НАТО

КСУ підтримав закріплення у Конституції курсу на ЄС і НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Конституційний суд України підтримав запропоновані зміни до Конституції щодо закріплення курсу України на ЄС та НАТО. Про це в кулуарах парламенту заявила представник Президента України у Верховній Раді, народний депутат Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.

"Тільки що Конституційний суд, своєю більшістю, 14 голосів, прийняв рішення про те, що запропоновані зміни до Конституції щодо закріплення курсу України на ЄС та НАТО, підтримані", - повідомила Луценко.

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Вона додала, що "ми будемо планувати вносити це питання сьогодні на післяобіднє засідання".

Як повідомляв УНН, Конституційний суд України виніс рішення щодо змін до Конституції щодо курсу України на вступ до ЄС і НАТО.

Нагадаємо, Конституційний суд України вивчав законопроект щодо закріплення в Конституції курсу на членство в Європейському союзі й НАТО після того, як наприкінці вересня отримав звернення Верховної Ради щодо надання висновку стосовно цього законопроекту.

Президент України Петро Порошенко очікує, що після висновку Конституційного суду щодо змін до Конституції щодо курсу України на вступ до ЄС і НАТО, його відразу ж закріпить Верховна Рада в Основному законі.

Українські Національні Новини

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