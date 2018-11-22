КСУ поддержал закрепление в Конституции курса на ЕС и НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Конституционный суд Украины поддержал предложенные изменения в Конституцию относительно закрепления курса Украины на ЕС и НАТО. Об этом в кулуарах парламента заявила представитель Президента Украины в Верховной Раде, народный депутат Ирина Луценко, передает корреспондент УНН.
"Только что Конституционный суд своим большинством, 14 голосов, принял решение о том, что предложенные изменения в Конституцию относительно закрепления курса Украины на ЕС и НАТО, поддержаны", - сообщила Луценко.
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Она добавила, что "мы будем планировать вносить этот вопрос сегодня на послеобеденное заседание".
Как сообщал УНН, Конституционный суд Украины вынес решение по изменениям в Конституцию относительно курса Украины на вступление в ЕС и НАТО.
Напомним, Конституционный суд Украины изучал законопроект о закреплении в Конституции курса на членство в Европейском союзе и НАТО после того, как в конце сентября получил обращение Верховной Рады о предоставлении заключения относительно этого законопроекта.
Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что после заключения Конституционного суда по изменениям в Конституцию относительно курса Украины на вступление в ЕС и НАТО, его сразу же закрепит Верховная Рада в Основном законе.