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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 96688 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 105712 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 141134 просмотра

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7 марта, 17:42 • 138345 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133225 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126848 просмотра

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7 марта, 08:52 • 165907 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117975 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141557 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145360 просмотра

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КСУ поддержал закрепление в Конституции курса на ЕС и НАТО

КСУ поддержал закрепление в Конституции курса на ЕС и НАТО

Киев  •  УНН

 • 14032 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Конституционный суд Украины поддержал предложенные изменения в Конституцию относительно закрепления курса Украины на ЕС и НАТО. Об этом в кулуарах парламента заявила представитель Президента Украины в Верховной Раде, народный депутат Ирина Луценко, передает корреспондент УНН.

"Только что Конституционный суд своим большинством, 14 голосов, принял решение о том, что предложенные изменения в Конституцию относительно закрепления курса Украины на ЕС и НАТО, поддержаны", - сообщила Луценко.

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Она добавила, что "мы будем планировать вносить этот вопрос сегодня на послеобеденное заседание".

Как сообщал УНН, Конституционный суд Украины вынес решение по изменениям в Конституцию относительно курса Украины на вступление в ЕС и НАТО.

Напомним, Конституционный суд Украины изучал законопроект о закреплении в Конституции курса на членство в Европейском союзе и НАТО после того, как в конце сентября получил обращение Верховной Рады о предоставлении заключения относительно этого законопроекта.

Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что после заключения Конституционного суда по изменениям в Конституцию относительно курса Украины на вступление в ЕС и НАТО, его сразу же закрепит Верховная Рада в Основном законе.

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