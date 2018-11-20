Порошенко очікує, що КСУ прискориться з висновком щодо курсу на ЄС та НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко очікує найближчими днями, можливо, навіть у середу, висновку Конституційного суду щодо змін до Конституції щодо курсу України на вступ до ЄС і НАТО і відразу ж закріплення Верховною Радою цих положень в Основному законі. Про це Глава держави заявив сьогодні у Черкасах під час представлення нового голови ОДА, передає УНН.
"Я сподіваюся, що завтра або найближчими днями Конституційний суд розгляне питання президентської ініціативи щодо включення до Конституції мети нашої політики - членства в НАТО, членства в ЄС, і одразу же після цього Верховна Рада дасть таку саме кількість голосів – більше 312, і змінить Конституцію, де ми вже зробимо наш рух, наші кроки невідворотніми і невідкатними", - сказав Порошенко.
Нагадаємо, на початку листопада Конституційний суд України розпочав розгляд змін до Конституції щодо інтеграції в ЄС і НАТО.
Як повідомляв УНН, Сполучені Штати Америки вітають прагнення України щодо вступу в НАТО і розраховують одного дня привітати Україну як повноправного члена Альянсу.