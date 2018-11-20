Порошенко очікує, що КСУ прискориться з висновком щодо курсу на ЄС та НАТО

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко очікує найближчими днями, можливо, навіть у середу, висновку Конституційного суду щодо змін до Конституції щодо курсу України на вступ до ЄС і НАТО і відразу ж закріплення Верховною Радою цих положень в Основному законі. Про це Глава держави заявив сьогодні у Черкасах під час представлення нового голови ОДА, передає УНН.