КСУ розпочав розгляд змін до Конституції щодо інтеграції в ЄС і НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Конституційний суд України (КСУ) розпочав розгляд змін до Конституції, які мають закріпити європейське і євроатлантичне прагнення України в основному законі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Конституційного суду України.
“Велика палата Конституційного Суду України на пленарному засіданні у формі письмового провадження розпочала розгляд справи за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) (реєстр. № 9037) вимогам статей 157 і 158 Конституції України”, — йдеться у повідомленні КСУ.
Як зазначили в КСУ, аналізований законопроект передбачає внесення до основного закону зокрема слів “та підтверджуючи європейську ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України” в преамбулу, а пункт 5 частини першої статті 85 викласти в такій редакції: “визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору”;
Також пропонується статтю 102 доповнити частиною третьою такого змісту: “Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору”, а статтю 116 доповнити пунктом: “забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору”.
При цьому в прес-службі зазначили, головував на пленарному засіданні голова КСУ Станіслав Шевчук.
Нагадаємо, Конституційний суд України (КСУ) вивчає законопроект щодо закріплення в Конституції курсу на членство в Європейському союзі й НАТО.
Президент України Петро Порошенко сподівається, що зміни до Основного закону України, які закріплять євроатлантичні прагнення українського народу, будуть прийняті найближчим часом.
У кінці вересня Конституційний суд України отримав звернення Верховної Ради щодо надання висновку стосовно законопроекту про закріплення в Конституції курсу держави на членство в Європейському союзі і НАТО.