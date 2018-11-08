КСУ розпочав розгляд змін до Конституції щодо інтеграції в ЄС і НАТО

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Конституційний суд України (КСУ) розпочав розгляд змін до Конституції, які мають закріпити європейське і євроатлантичне прагнення України в основному законі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Конституційного суду України.