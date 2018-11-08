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КСУ начал рассмотрение изменений в Конституцию относительно интеграции в ЕС и НАТО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Конституционный суд Украины (КСУ) начал рассмотрение изменений в Конституцию, которые должны закрепить европейское и евроатлантическое стремления Украины в основном законе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Конституционного суда Украины.

"Большая палата Конституционного Суда Украины на пленарном заседании в форме письменного производства начала рассмотрение дела по конституционному обращению Верховной Рады Украины о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации североатлантического договора) (рег. № 9037) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", - говорится в сообщении КСУ.

Как отметили в КСУ, рассматриваемый законопроект предусматривает внесение в основной закон в частности слов "и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины" в преамбулу, а пункт 5 части первой статьи 85 изложить в следующей редакции: "определение основ внутренней и внешней политики, реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора";

Также предлагается статью 102 дополнить частью третьей следующего содержания: "Президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора", а статью 116 дополнить пунктом: "обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".

При этом в пресс-службе отметили, председательствовал на пленарном заседании председатель КСУ Станислав Шевчук.

Напомним, Конституционный суд Украины (КСУ) изучает законопроект о закреплении в Конституции курса на членство в Европейском союзе и НАТО.

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что изменения в Основной закон Украины, которые закрепят евроатлантические стремления украинского народа, будут приняты в ближайшее время.

В конце сентября Конституционный суд Украины получил обращение Верховной Рады о даче заключения по законопроекту о закреплении в Конституции курса государства на членство в Европейском союзе и НАТО.

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