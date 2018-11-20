Порошенко ожидает, что КСУ ускорится с выводом относительно курса на ЕС и НАТО

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105629 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 111547 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 148658 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 143537 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136035 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127994 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 170516 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118070 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 141639 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145407 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Порошенко ожидает, что КСУ ускорится с выводом относительно курса на ЕС и НАТО

Порошенко ожидает, что КСУ ускорится с выводом относительно курса на ЕС и НАТО

Киев  •  УНН

 • 6206 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко ожидает в ближайшие дни, возможно, даже в среду, заключения Конституционного суда по изменениям в Конституцию относительно курса Украины на вступление в ЕС и НАТО и сразу же закрепления Верховной Радой этих положений в Основном законе. Об этом Глава государства заявил сегодня в Черкассах во время представления нового председателя ОГА, передает УНН.

"Я надеюсь, что завтра или в ближайшие дни Конституционный суд рассмотрит вопрос президентской инициативы о включении в Конституцию цели нашей политики - членства в НАТО, членство в ЕС, и сразу же после этого Верховная Рада даст такое ​​же количество голосов - более 312, и изменит Конституцию, где мы уже сделаем наше движение, наши шаги неотвратимыми и неоткатными", - сказал Порошенко.

Напомним, в начале ноября Конституционный суд Украины начал рассмотрение изменений в Конституцию относительно интеграции в ЕС и НАТО.

Как сообщал УНН, Соединенные Штаты Америки приветствуют стремление Украины относительно вступления в НАТО и рассчитывают однажды поздравить Украину как полноправного члена Альянса.

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