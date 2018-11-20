Порошенко ожидает, что КСУ ускорится с выводом относительно курса на ЕС и НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко ожидает в ближайшие дни, возможно, даже в среду, заключения Конституционного суда по изменениям в Конституцию относительно курса Украины на вступление в ЕС и НАТО и сразу же закрепления Верховной Радой этих положений в Основном законе. Об этом Глава государства заявил сегодня в Черкассах во время представления нового председателя ОГА, передает УНН.
"Я надеюсь, что завтра или в ближайшие дни Конституционный суд рассмотрит вопрос президентской инициативы о включении в Конституцию цели нашей политики - членства в НАТО, членство в ЕС, и сразу же после этого Верховная Рада даст такое же количество голосов - более 312, и изменит Конституцию, где мы уже сделаем наше движение, наши шаги неотвратимыми и неоткатными", - сказал Порошенко.
Напомним, в начале ноября Конституционный суд Украины начал рассмотрение изменений в Конституцию относительно интеграции в ЕС и НАТО.
Как сообщал УНН, Соединенные Штаты Америки приветствуют стремление Украины относительно вступления в НАТО и рассчитывают однажды поздравить Украину как полноправного члена Альянса.