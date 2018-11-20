Порошенко ожидает, что КСУ ускорится с выводом относительно курса на ЕС и НАТО

"Я надеюсь, что завтра или в ближайшие дни Конституционный суд рассмотрит вопрос президентской инициативы о включении в Конституцию цели нашей политики - членства в НАТО, членство в ЕС, и сразу же после этого Верховная Рада даст такое ​​же количество голосов - более 312, и изменит Конституцию, где мы уже сделаем наше движение, наши шаги неотвратимыми и неоткатными", - сказал Порошенко.

Напомним, в начале ноября Конституционный суд Украины начал рассмотрение изменений в Конституцию относительно интеграции в ЕС и НАТО.

Как сообщал УНН, Соединенные Штаты Америки приветствуют стремление Украины относительно вступления в НАТО и рассчитывают однажды поздравить Украину как полноправного члена Альянса.