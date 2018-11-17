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США розраховують одного дня привітати Україну з членством в НАТО - заява

США розраховують одного дня привітати Україну з членством в НАТО - заява

Київ • УНН

 • 16833 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сполучені Штати Америки вітають прагнення України щодо вступу в НАТО і розраховують одного дня привітати Україну як повноправного члена Альянсу. Про це УНН повідомляє з посиланням на спільну заяву Комісії стратегічного партнерства Україна-США.

"Україна вчергове підтвердила, що членство в НАТО залишається її стратегічним пріоритетом, який віднедавна був закріплений у національному законодавстві. Сполучені Штати вітають прагнення України щодо вступу в НАТО, які були зафіксовані у Бухарестській декларації 2008 року, і розраховують одного дня привітати Україну у якості повноправного члена Альянсу", - йдеться у заяві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вступ до НАТО підтримує 40% українців, проти - 36%

США, як зазначається, підтримують зусилля України, спрямовані на імплементацію безпекових реформ, зазначених у законі "Про національну безпеку України", а також відзначають продовження участі України у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у всьому світі.

Нагадаємо, на початку листопада Конституційний суд України розпочав розгляд змін до Конституції щодо інтеграції в ЄС і НАТО.

Президент України Петро Порошенко сподівається, що зміни до Основного закону України, які закріплять євроатлантичні прагнення українського народу, будуть прийняті найближчим часом.

У кінці вересня КСУ отримав звернення Верховної Ради щодо надання висновку стосовно законопроекту про закріплення в Конституції курсу держави на членство в ЄС і НАТО.

Українські Національні Новини

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