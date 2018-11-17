США розраховують одного дня привітати Україну з членством в НАТО - заява

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сполучені Штати Америки вітають прагнення України щодо вступу в НАТО і розраховують одного дня привітати Україну як повноправного члена Альянсу. Про це УНН повідомляє з посиланням на спільну заяву Комісії стратегічного партнерства Україна-США.