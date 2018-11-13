Вступ до НАТО підтримує 40% українців, проти - 36%

"Зберігається підтримка населенням курсу на євроінтеграцію та вступ до НАТО. Так, вступ до ЄС підтримує половина опитаних, проти – 30%. Вступ до НАТО має дещо більше прихильників (40%), ніж противників (36%)", - зазначили у соціологічній групі.

При цьому дослідники додали, що прозахідний вектор користується вищим рівнем підтримки серед мешканців центрально-західних регіонів, більш молодших та заможніших респондентів. В той же час, за останні два роки рівень підтримки вступу України як до ЄС, так і до НАТО дещо знизився. Так, зокрема, ще вересні минулого року вступ до Північноатлантичного альянсу підтримували 45%, а на початку 2016 року прихильників цього курсу в Україні було 47%.

Додамо, що наведені дані були отримані в результаті спільного опитування КМІС, Центру Разумкова та Соціологічної групи Рейтинг протягом 19 жовтня – 2 листопада 2018 року. Під час соціологічного дослідження були опитані 10 000 респондентів в усіх областях України (без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років за такими показниками як стать, вік, тип поселення та регіон проживання. Статистична похибка вибірки не перевищує 1,0%.

Нагадаємо, як зазначили в Держдепі США, якщо Україна виявить бажання і буде виконувати всі зобов'язання для вступу в НАТО, Вашингтон ніяким чином не буде робити перешкод для цього.

За словами голови МЗС України Павла Клімкіна, Україні так чи інакше необхідно буде знайти спільну мову з Угорщиною на етапі вступу до ЄС і НАТО, інакше державу заблокують.

Директор департаменту загальноєвропейського співробітництва МЗС Росії Андрій Келін вважає, що вступ України і Грузії до НАТО створить військові і економічні проблеми для Росії. За його словами, в якості відповіді Росії доведеться вибудовувати "оборонний пояс" поблизу Сочі.