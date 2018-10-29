У РФ пригрозили вибудовувати "оборонний пояс" біля Сочі в разі вступу України в НАТО

"Що буде, якщо Україна і Грузія вступлять в НАТО? Для нас це буде колосальна військова і економічна проблема", - заявив дипломат.



За його словами, в якості відповіді Росії доведеться вибудовувати "оборонний пояс" поблизу Сочі.



"Нам доведеться витрачати колосальні ресурси на те, щоб запобігти можливі дії ймовірного противника. Це неминуче", - підкреслив дипломат, додавши, що поки немає ніяких свідоцтв про те, що вступ України і Грузії в НАТО може відбутись найближчим часом.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні сподіваються на конструктивні дискусії з боку Угорщини щодо НАТО



Як повідомляв УНН, президент РФ Володимир Путін пообіцяв "вкрай негативну" реакцію на вступ України чи Грузії до НАТО.



Нагадаємо, 3 вересня Президент України Петро Порошенко зареєстрував у парламенті зміни до Конституції щодо закріплення курсу на євроінтеграцію.



4 вересня текст президентського законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) оприлюднили на офіційному сайті Верховної Ради.



У НАТО прокоментували намір України закріпити євроатлантичний курс у Конституції.