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В РФ пригрозили выстраивать "оборонительный пояс" возле Сочи в случае вступления Украины в НАТО

Киев  •  УНН

 • 11358 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин считает, что вступление Украины и Грузии в НАТО создаст военные и экономические проблемы для России. Об этом он заявил во вторник журналистам, передает УНН со ссылкой на издание "Российская газета".

"Что будет, если Украина и Грузия вступят в НАТО? Для нас это будет колоссальная военная и экономическая проблема", - заявил дипломат.

По его словам, в качестве ответа России придется выстраивать "оборонительный пояс" возле Сочи.

"Нам придется тратить колоссальные ресурсы на то, чтобы предотвратить возможные действия вероятного противника. Это неизбежно", - подчеркнул дипломат, добавив, что пока нет никаких свидетельств о том, что вступление Украины и Грузии в НАТО может состояться в ближайшее время.

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Как сообщал УНН, президент РФ Владимир Путин пообещал "крайне негативную" реакцию на вступление Украины или Грузии в НАТО.

Напомним, 3 сентября Президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в парламенте изменения в Конституцию относительно закрепления курса на евроинтеграцию.

4 сентября текст президентского законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) обнародовали на официальном сайте Верховной Рады.

В НАТО прокомментировали намерение Украины закрепить евроатлантический курс в Конституции.

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