В Україні сподіваються на конструктивні дискусії з боку Угорщини щодо НАТО

“Піднімалося (питання щодо НАТО — ред.). Я спеціально не буду говорити більше, оскільки завтра пан Сійярто буде зустрічатися з Генсеком НАТО. Я з Генсеком НАТО бачився в Брюсселі буквально декілька днів тому. Ми говоримо про те, що власне угорська політика, вона хоч і не стосується блокування субстантивних речей, але тим не менше цей символізм він теж не потрібен нікому, в тому числі, Угорщині. Сьогодні це теж прозвучало. Я сподіваюся, що угорська сторона буде вести конструктивні надалі дискусії також в рамках НАТО”, — сказав Клімкін.

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Міністр додав, що про деталі розмови стосовно НАТО розповість пізніше, оскільки ця дискусія ще триває.

Нагадаємо, у середу в польській столиці в рамках Варшавського безпекового форуму відбулася зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.