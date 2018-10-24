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В Україні сподіваються на конструктивні дискусії з боку Угорщини щодо НАТО

В Україні сподіваються на конструктивні дискусії з боку Угорщини щодо НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін сподівається на те, що угорська сторона буде вести надалі конструктивні дискусії в межах НАТО. Про це він сьогодні сказав журналістам після зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто у Варшаві, передає УНН.

“Піднімалося (питання щодо НАТО — ред.). Я спеціально не буду говорити більше, оскільки завтра пан Сійярто буде зустрічатися з Генсеком НАТО. Я з Генсеком НАТО бачився в Брюсселі буквально декілька днів тому. Ми говоримо про те, що власне угорська політика, вона хоч і не стосується блокування субстантивних речей, але тим не менше цей символізм він теж не потрібен нікому, в тому числі, Угорщині. Сьогодні це теж прозвучало. Я сподіваюся, що угорська сторона буде вести конструктивні надалі дискусії також в рамках НАТО”, — сказав Клімкін.

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Міністр додав, що про деталі розмови стосовно НАТО розповість пізніше, оскільки ця дискусія ще триває.

Нагадаємо, у середу в польській столиці в рамках Варшавського безпекового форуму відбулася зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

Українські Національні Новини

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