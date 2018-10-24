Клімкін і Сійярто зустрілись у Варшаві

"На полях Варшавського безпекового форуму відбулася зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто", - йдеться в повідомленні прес-служби.



Зазначимо, напередодні український міністр розповів, що планував обговорити на зустрічі порядок денний комплексних консульських консультацій. Крім того, міністр збирався проінформувати угорського колегу щодо впливу російської пропаганди на Закарпатті, а також обговорити угорське фінансування регіону.



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Як повідомляє УНН, співпраця України з НАТО буде блокуватися Угорщиною, поки українська сторона не змінить закон про освіту в частині пролонгації дії перехідних положень і приватних шкіл. Про це повідомила заступник директора центру "Нова Європа" Катерина Зарембо.



Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у п’ятницю, 31 серпня підтвердив, що угорська сторона не наполягатиме на збереженні назви посади міністерського уповноваженого Іштвана Ґрежі, "відповідального" за Закарпаття.

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Нагадаємо, у вересні міністр закордонних справ України Павло Клімкін пообіцяв, що українська сторона належним чином відреагує на видачу Угорським консульством жителям Закарпаття угорських паспортів.

