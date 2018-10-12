Клімкін: немає підстав звинувачувати угорців з подвійним громадянством у сепаратизмі

“Так, я дискутую з офіційним Будапештом з питань викладання державної мови, я рішуче засудив практику масової роздачі угорського громадянства (причому таємної, що мене особливо дратує), але жодних випадів проти угорської громади у мене не може бути ні на практиці, ні в теорії! Навпаки, я завжди стверджував, що немає жодних підстав звинувачувати угорців з подвійним громадянством у зраді чи сепаратизмі”, — наголосив міністр.

Він заявив, що нинішня позиція Будапешта щодо мови шкодить людям з двома паспортами.

“І ситуацію з подвійним громадянством я закликаю розв’язати так, щоб не зашкодити людям, які вже мають два паспорти. Зрештою, я був першим, хто запропонував почати дискусію про те, як вирішити проблему, ба навіть розглянути можливість розсудливого і збалансованого застосування подвійного громадянства”, — зазначив Клімкін.

“Ну, а стосовно Росії, то, сподіваюся, ніхто не має сумніву, що вона намагалася і буде намагатися скористатися ситуацією на Закарпатті на свою користь. І це створює фундаментальну небезпеку і для України, і для Угорщини, і для всієї Європи”, — додав він.

Як повідомляв УНН, МЗС Угорщини викликало українського посла у зв’язку з повідомленням про внесення до бази сайту “Миротворця” особистих даних 300 жителів Закарпаття, які нібито мають два паспорти.

До “Миротворця” внесли і міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

Нагадаємо, раніше деякі ЗМІ повідомляли про те, що у консульстві Угорщини в Береговому “з келихом шампанського” громадянам України видавали угорські паспорти.