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Климкин: нет оснований обвинять венгров с двойным гражданством в сепаратизме

Климкин: нет оснований обвинять венгров с двойным гражданством в сепаратизме

Киев  •  УНН

 • 11691 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Ситуацию с двойным гражданством Украины и Венгрии на Закарпатье необходимо решить так, чтобы не навредить людям, которые уже имеют два паспорта. Об этом на своей странице в Facebook написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.

"Да, я дискутирую с официальным Будапештом по вопросам преподавания государственного языка, я решительно осудил практику массовой раздачи венгерского гражданства (причем тайной, что меня особенно раздражает), но никаких выпадов против венгерской общины у меня не может быть ни на практике, ни в теории! Наоборот, я всегда утверждал, что нет никаких оснований обвинять венгров с двойным гражданством в измене или сепаратизме", - подчеркнул министр.

Он заявил, что нынешняя позиция Будапешта по языку вредит людям с двумя паспортами.

"И ситуацию с двойным гражданством я призываю решить так, чтобы не навредить людям, которые уже имеют два паспорта. В конце концов, я был первым, кто предложил начать дискуссию о том, как решить проблему, даже рассмотреть возможность здравомыслящего и сбалансированного применения двойного гражданства", - отметил Климкин.

"Ну, а что касается России, то, надеюсь, никто не сомневается, что она пыталась и будет пытаться воспользоваться ситуацией на Закарпатье в свою пользу. И это создает фундаментальную опасность и для Украины, и для Венгрии, и для всей Европы", - добавил он.

Как сообщал УНН, МИД Венгрии вызвало украинского посла в связи с сообщением о внесении в базу сайта "Миротворца" личных данных 300 жителей Закарпатья, которые якобы имеют два паспорта.

В список "Миротворца" внесли и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Напомним, ранее некоторые СМИ сообщали о том, что в консульстве Венгрии в Берегово "с бокалом шампанского" гражданам Украины выдавали венгерские паспорта.

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