МЗС Угорщини викликало українського посла

"Антиугорська політика в Україні вийшла на новий рівень", - заявив журналістам у Будапешті журналістам міністр закордонних справ після зустрічі з українським послом.

За його словами, "список смертників" веб-сайту "Миротворець" містить імена та особисті дані трьохсот Закарпатських державних службовців місцевого самоврядування, які, за твердженням веб-сайту, є подвійними громадянами.



"Це список смертей, оскільки він перераховує передбачуваних ворогів України, а люди, які раніше були включені до списку, іноді стають жертвами вбивства", - сказав він.



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Варто додати, що зустріч дипломатів на даний момент уже була проведена.

Український посол заявив, що Українська держава не має нічого спільного з веб-сайтом "Миротворець", а війська на Закарпатті знаходяться тільки з метою забезпечити безпеку жителів регіону.

Як повідомляв УНН, заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар раніше заявив, що відсутність погодження Києвом кандидатури нового посла Угорщини в Україні може бути сигналом про її неприйнятність.



Нагадаємо, 4 жовтня через роздачу угорського громадянства у Береговому, Україна вручила ноту послу Угорщини Ерно Кешкеню про висилку консула Угорщини в Береговому. Він має залишити територію держави протягом 72 годин.



Угорщина в свою чергу вирішила вислати українського дипломата у відповідь на кроки Києва.



Крім того, в Угорщині заявили, що Київ зволікає зі схваленням кандидатури нового угорського посла в Україні та повідомили, що розцінюють такі дії, як "недружній жест".