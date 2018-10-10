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МЗС Угорщини викликало українського посла

МЗС Угорщини викликало українського посла

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. МЗС Угорщини викликало українського посла у зв'язку з тим, що "антиугорська політика в Україні вийшла на новий рівень". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МЗС Угорщини.

"Антиугорська політика в Україні вийшла на новий рівень", - заявив журналістам у Будапешті журналістам міністр закордонних справ після зустрічі з українським послом.

За його словами, "список смертників" веб-сайту "Миротворець" містить імена та особисті дані трьохсот Закарпатських державних службовців місцевого самоврядування, які, за твердженням веб-сайту, є подвійними громадянами.

"Це список смертей, оскільки він перераховує передбачуваних ворогів України, а люди, які раніше були включені до списку, іноді стають жертвами вбивства", - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МЗС заявили, що Угорщина почала діяти так, ніби Закарпаття її

Варто додати, що зустріч дипломатів на даний момент уже була проведена.

Український посол заявив, що Українська держава не має нічого спільного з веб-сайтом "Миротворець", а війська на Закарпатті знаходяться тільки з метою забезпечити безпеку жителів регіону.

Як повідомляв УНН, заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар раніше заявив, що відсутність погодження Києвом кандидатури нового посла Угорщини в Україні може бути сигналом про її неприйнятність.

Нагадаємо, 4 жовтня через роздачу угорського громадянства у Береговому, Україна вручила ноту послу Угорщини Ерно Кешкеню про висилку консула Угорщини в Береговому. Він має залишити територію держави протягом 72 годин.

Угорщина в свою чергу вирішила вислати українського дипломата у відповідь на кроки Києва.

Крім того, в Угорщині заявили, що Київ зволікає зі схваленням кандидатури нового угорського посла в Україні та повідомили, що розцінюють такі дії, як "недружній жест".

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