МИД Венгрии вызвало украинского посла

"Антивенгерская политика в Украине вышла на новый уровень", - заявил журналистам в Будапеште журналистам министр иностранных дел после встречи с украинским послом.

По его словам, "список смертников" сайта "Миротворец" содержит имена и личные данные трехсот закарпатских государственных служащих местного самоуправления, которые, по утверждению сайта, являются двойными гражданами.



"Это список смертей, поскольку он перечисляет предполагаемых врагов Украины, а люди, которые ранее были включены в список, иногда становятся жертвами убийства", - сказал он.



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Стоит добавить, что встреча дипломатов на данный момент уже была проведена.

Украинский посол заявил, что украинское государство не имеет ничего общего с сайтом "Миротворец", а войска на Закарпатье находятся только с целью обеспечить безопасность жителей региона.

Как сообщал УНН, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар ранее заявил, что отсутствие согласования Киевом кандидатуры нового посла Венгрии в Украине может быть сигналом о ее неприемлемости.



Напомним, 4 октября из раздачу венгерского гражданства в Берегово, Украина вручила ноту послу Венгрии Эрно Кешкеню о высылке консула Венгрии в Берегово. Он должен покинуть территорию государства в течение 72 часов.



Венгрия в свою очередь решила выслать украинского дипломата в ответ на шаги Киева.



Кроме того, в Венгрии заявили, что Киев медлит с одобрением кандидатуры нового венгерского посла в Украине и сообщили, что расценивают такие действия, как "недружественный жест".