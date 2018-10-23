Клімкін розповів про майбутню зустріч з Сійярто
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у середу зустрінеться у Варшаві зі своїм угорським колегою Петером Сійярто, з яким обговорить порядок денний комплексних консульських консультацій. Про це заявив Клімкін на спільній прес-конференції міністрів закордонних справ України і Польщі, передає кореспондент УНН.
“Ми зустрічались з паном Сійярто декілька днів тому і дуже детально обговорили мою зустріч з представниками угорської громади на Закарпатті”, — сказав він.
За словами міністра, він разом з угорським колегою почав обговорювати порядок денний комплексних консульських консультацій.
“Завтра маємо все завершити. Це дуже важливо в контексті того скандалу, який відбувся в консульстві у Береговому”, — додав він.
За словами Клімкіна, є декілька питань, які дуже активно використовує Росія у своїй пропаганді.
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“Наприклад, ви бачили, появу декілька днів тому цих плакатів на Закарпатті, в яких начебто говорилось про угорський сепаратизм. Ми маємо працювати з нашою угорською громадою. Ми не маємо показувати пальцями або цькувати угорців, бо вони є так само частиною України. Ми маємо допомогти в тому числі і їм, працювати проти цієї шаленої російської пропаганди, яка відбувається. Подивіться, що відбувається в соцмережах — всі ці фейки, і Росія використовує в тому числі і громадян наших друзів, оскільки провокації, які відбувались на Закарпатті, вони відбувались з території Придністров’я, зорганізовані російськими спецслужбами і, наприклад, відбувались за допомогою польських громадян, якими, звичайно, маніпулювала Росія”, — наголосив глава МЗС
За його словами, це питання також буде обговорюватись.
“В принципі, у нас є чимало питань для того, щоб зрозуміти, як буде працювати наша взаємодія, в контексті в тому числі угорського фінансування Закарпаття”, — наголосив міністр.
Як повідомляв УНН, МЗС Угорщини викликало українського посла у зв’язку з повідомленням про внесення до бази сайту “Миротворця” особистих даних 300 жителів Закарпаття, які нібито мають два паспорти.
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До “Миротворця” внесли і міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.
Нагадаємо, раніше деякі ЗМІ повідомляли про те, що у консульстві Угорщини в Береговому “з келихом шампанського” громадянам України видавали угорські паспорти.