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Климкин рассказал о предстоящей встрече с Сийярто

Климкин рассказал о предстоящей встрече с Сийярто

Киев  •  УНН

 • 9796 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в среду встретится в Варшаве со своим венгерским коллегой Петером Сийярто, с которым обсудит повестку дня комплексных консульских консультаций. Об этом заявил Климкин на совместной пресс-конференции министров иностранных дел Украины и Польши, передает корреспондент УНН.

"Мы встречались с господином Сийярто несколько дней назад и очень подробно обсудили мою встречу с представителями венгерской общины на Закарпатье", - сказал он.

По словам министра, он вместе с венгерским коллегой начал обсуждать повестку дня комплексных консульских консультаций.

"Завтра должны все завершить. Это очень важно в контексте скандала, который состоялся в консульстве в Берегово", - добавил он.

По словам Климкина, есть несколько вопросов, которые очень активно использует Россия в своей пропаганде.

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"Например, вы видели, появление несколько дней назад этих плакатов на Закарпатье, в которых якобы говорилось о венгерском сепаратизме. Мы имеем дело с нашей венгерской общиной. Мы не должны показывать пальцами или травить венгров, ибо они так же являются частью Украины. Мы должны помочь в том числе и им, работать против этой безумной российской пропаганды... Посмотрите, что происходит в соцсетях - все эти фейки, и Россия использует в том числе и граждан наших друзей, так как провокации, которые происходили на Закарпатье, они происходили с территории Приднестровья, организованные российскими спецслужбами и, например, происходили с помощью польских граждан, которыми, конечно, манипулировала Россия", - подчеркнул глава МИД.

По его словам, этот вопрос также будет обсуждаться.

"В принципе, у нас есть много вопросов для того, чтобы понять, как будет работать наше взаимодействие в контексте в том числе венгерского финансирования Закарпатья", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНН, МИД Венгрии вызвало украинского посла в связи с сообщением о внесении в базу сайта "Миротворца" личных данных 300 жителей Закарпатья, которые якобы имеют два паспорта.

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В "Миротворец" внесли и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Напомним, ранее некоторые СМИ сообщали о том, что в консульстве Венгрии в Берегово "с бокалом шампанского" гражданам Украины выдавали венгерские паспорта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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