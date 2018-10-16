Блокування Угорщиною співпраці України з НАТО: експерт пояснила суть претензій Будапешта

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Співпраця України з НАТО буде блокуватися Угорщиною, поки українська сторона не змінить закон про освіту в частині пролонгації дії перехідних положень і приватних шкіл. Про це повідомила заступник директора центру "Нова Європа" Катерина Зарембо на прес-конференції, передає кореспондент УНН.

"Розв'язання суперечки між Україною і Угорщиною є простим і складним одночасно. Оскільки ще влітку Україна і Угорщина домовились про два кроки, які Україна має здійснити для залагодження суперечки навколо закону про освіту. Це є продовження перехідних положень закону і поправки щодо приватних шкіл – винесення приватних шкіл за межі цього закону. Поки ці два кроки не запроваджені, ми не можемо сподіватися на розв’язання суперечки і розблокування Комісії Україна-НАТО. І навіть ми маємо сигнали, що на робочому рівні блокується взаємодія України з НАТО саме з боку Угорщини", - зазначила вона.

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За її словами, із запровадженням пролонгації дії перехідних положень закону про освіту в Україні не буде проблем, оскільки цього ж потребує українська система освіти. Однак, у частині приватних шкіл можуть виникнути складнощі, оскільки в уряду і парламенту є побоювання, що таким винятком скористається РФ, і через приватні школі буде просувати свої "культурно-пропагандистські заходи".

Нагадаємо, в Угорщині заявили, що продовжать блокування Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів. Водночас голови МЗС двох країн Клімкін та Сіярто домовилися щодо таких конфліктних питань, як угорський уповноважений та петиція щодо депортації угорців.

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