Блокировка Венгрией сотрудничества Украины с НАТО: эксперт пояснила суть претензий Будапешта

"Решение спора между Украиной и Венгрией является простым и сложным одновременно. Поскольку еще летом Украина и Венгрия договорились о двух шагах, которые Украина должна осуществить для улаживания спора вокруг закона об образовании. Это продолжение переходных положений закона и поправки в отношении частных школ - вынесение частных школ за пределы этого закона. Пока эти два шаги не введены, мы не можем надеяться на решение спора и разблокировку Комиссии Украина-НАТО. И даже у нас есть сигналы, что на рабочем уровне блокируется взаимодействие Украины с НАТО именно со стороны Венгрии", - отметила она.

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По ее словам, с введением пролонгации действия переходных положений закона об образовании в Украине не будет проблем, поскольку в этом же нуждается украинская система образования. Однако, в части частных школ могут возникнуть сложности, поскольку у правительства и парламента есть опасения, что таким исключением воспользуется РФ, и через частные школе будет продвигать свои "культурно-пропагандистские меры".

Напомним, в Венгрии заявили, что продолжат блокирование Комиссии Украина-НАТО на уровне министров. В то же время главы МИД двух стран Климкин и Сийярто договорились о таких конфликтных вопросах, как венгерский уполномоченный и петиция о депортации венгров.