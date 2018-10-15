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Сіярто: Угорщина і надалі блокуватиме комісію Україна-НАТО на рівні міністрів

Сіярто: Угорщина і надалі блокуватиме комісію Україна-НАТО на рівні міністрів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Угорщина продовжить блокування Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів. Водночас Клімкін та Сіярто домовилися щодо таких конфліктних питань, як угорський уповноважений та петиція щодо депортації угорців, повідомляє УНН з посиланням на матеріал DW.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час зустрічі з міністром закордонних справ України Павло Клімкін у Люксембурзі, передає DW. Також Сіярто заявив, що Україна не досягла прогресу із законом про освіту і не впровадила рекомендації надані Венеційською комісією.

Говорячи щодо закону про освіту, Сіярто зазначив: “Коли йдеться про дії, на жаль, ми поки не побачили жодного прогресу”.

“З деяких питань є прогрес”, — зазначив Клімкін. А саме, за його словами, вдалося вирішити проблему з назвою посади уповноваженого щодо Закарпаття. “Повністю домовилися, що назва буде іншою”, — зазначив українських міністр та додав, що результат можна буде побачити за кілька днів.

Зі свого боку, Сіярто побачив можливість для прогресу щодо петиції, зареєстрованої на сайті Верховної Ради України, про депортацію до Угорщини громадян України, які мають і угорське громадянство. За його словами, Клімкін йому пообіцяв звернутися до парламенту, аби той зняв петицію з розгляду через суд. “Я справді тримаю кулаки за Павла (Клімкіна), що він зможе досягти прогресу щодо цієї огидної петиції”, — зазначив Сіярто.

Український міністр наголосив, що “ця петиція суперечить українському законодавству”. За його словами, що з цим робити — є справою Верховної Ради.

Нагадуємо, Україна не хоче асимілювати угорців з Закарпатської області. Про це заявив у понеділок в інтерв’ю для угорського телебачення M1 глава української дипломатії Павло Клімкін, висловлюючи надію на домовленість щодо українського освітнього закону.

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