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Україна не хоче асимілювати угорців з Закарпатської області - Клімкін

Україна не хоче асимілювати угорців з Закарпатської області - Клімкін

Київ • УНН

 • 11864 перегляди

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Україна не хоче асимілювати угорців з Закарпатської області. Про це заявив у понеділок в інтерв’ю для угорського телебачення M1 глава української дипломатії Павло Клімкін, висловлюючи надію на домовленість щодо українського освітнього закону, передає УНН з посиланням на "Польське Радіо". 

Міністр підкреслив, що Закон про освіту, який, на думку Угорщини, обмежує права угорської меншини на Закарпатті, - спрямований на підтримку української мови та не перешкоджає використанню мови національними меншинами.

Павло Клімкін висловив переконання, що влада обох країн зможе "знайти спільний знаменник" у питанні Закону про освіту.

Голова МЗС України також висловився на тему інших питань, які останнього часу критикувала влада Угорщини. Зокрема, йдеться про список чиновників з угорським громадянством у "Миротворці" та подвійне громадянство.

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Павло Клімкін наголосив, що подвійне громадянство суперечить українському законодавству, проте, як зазначив політик, в Україні немає жодних санкцій за подвійне громадянство.

Міністр Климкін зазначив, що угорці з Закарпаття повинні відчувати себе в Україні як вдома, тому що це їхній дім, а євросоюзна та євроатлантична інтеграція України буде дуже корисною і для Угорщини.

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Нагадаємо, у вересні міністр закордонних справ України Павло Клімкін пообіцяв, що українська сторона належним чином відреагує на видачу Угорським консульством жителям Закарпаття угорських паспортів.

Українські Національні Новини

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