Клімкін заспокоїв: депортувати угорців з подвійним громадянством ніхто не буде

“Ми не звинувачуємо угорців у тому, що вони набувають друге громадянство, в тому сенсі, що ми хочемо їх за це покарати. Друге громадянство не передбачене українським законодавством. Але прямого покарання за це нема. І всі ці петиції, які йдуть — дуже турбують угорську громаду. Звичайно, ми їх засуджуємо. Як можна говорити про депортацію наших громадян, які хоч і протиправно набули друге громадянство, але ж ми їх за це не караємо... Я всіх заспокоїв, адже йдуть якісь дивні міфи, що всіх з двома паспортами будуть депортувати. Кого депортувати? Для чого депортувати? Не будуть пропускати через кордон? Чого не пропускати? Частково вони йдуть з угорських ЗМІ, адже там все, що завгодно пишуть. Це все провокативно”, — сказав міністр.

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Він наголосив, що українські закони слід виконувати, і хоча покарання за друге громадство не передбачено, є норма про недопуск до державної служби осіб з подвійним громадянством.

Раніше Клімкін розповів, про що йшлося на зустрічі з угорською громадою.