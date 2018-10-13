Україну чекають нові сплески конфлікту з Угорщиною – політолог

"Не варто поки очікувати завершення цього протистояння (з Угорщиною – ред.). Більше того, нас ще очікують і певні сплески. Зараз, наприклад, розглядається закон про забезпечення статусу української як державної мови, і, відповідно, це теж може стати приводом для Угорщини, для якихось критичних заяв, негативних оцінок і так далі", - зазначив політолог.

За його словами, Київ має "перетерпіти" різкі випад Будапешта на свою адресу, продовжуючи жорстко реагувати на намагання Угорщини нав’язати Україні свою політику в Закарпатті. Як зазначив експерт, подібні кризи раніше відбувалися і в стосунках Угорщини з Румунією і Словаччиною, однак за кілька років вони минали і стосунки між країнами налагоджувались.

"Думаю, що зараз треба продемонструвати нашим угорським друзям, що є суверенна територія України, що є логіка української політики, яку треба поважати", - додав він.

При цьому він додав, що конфлікт щодо політики на Закарпатті виник з ініціативи саме угорської сторони. Для того, щоб подолати конфлікт в регіоні, потрібні цілеспрямовані зусилля різних гілок влади. Зокрема певні законодавчі зміни, зусилля центральної і місцевої влади. Однак ефект від таких дій, на думку політолога, стане помітний лише за покоління-два.

Нагадаємо, у вересні міністр закордонних справ України Павло Клімкін пообіцяв, що українська сторона належним чином відреагує на видачу Угорським консульством жителям Закарпаття угорських паспортів.



12 жовтня Клімкін заявив, що ситуацію з подвійним громадянством України та Угорщини на Закарпатті необхідно розв’язати так, щоб не зашкодити людям, які вже мають два паспорти.