Украину ждут новые всплески конфликта с Венгрией - политолог

"Не стоит пока ожидать завершения этого противостояния (с Венгрией - ред.). Более того, нас еще ожидают и определенные всплески. Сейчас, например, рассматривается закон об обеспечении статуса украинского как государственного языка, и, соответственно, это тоже может стать поводом для Венгрии, для каких-то критических заявлений, негативных оценок и так далее", - отметил политолог.

По его словам, Киев должен "перетерпеть" резкие выпады Будапешта в свой адрес, продолжая жестко реагировать на попытки Венгрии навязать Украине свою политику в Закарпатье. Как отметил эксперт, подобные кризисы ранее происходили и в отношениях Венгрии с Румынией и Словакией, однако через несколько лет они проходили и отношения между странами налаживались.

"Думаю, что сейчас нужно продемонстрировать нашим венгерским друзьям, что есть суверенная территория Украины, что есть логика украинской политики, которую надо уважать", - добавил он.

При этом он добавил, что конфликт по политике в Закарпатье возник по инициативе именно венгерской стороны. Для того, чтобы преодолеть конфликт в регионе, нужны целенаправленные усилия различных ветвей власти. В частности определенные законодательные изменения, усилия центральной и местной власти. Однако эффект от таких действий, по мнению политолога, станет заметен только через поколение-два.

Напомним, в сентябре министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал, что украинская сторона должным образом отреагирует на выдачу Венгерским консульством жителям Закарпатья венгерских паспортов.



12 октября Климкин заявил, что ситуацию с двойным гражданством Украины и Венгрии в Закарпатье необходимо решить так, чтобы не повредить людям, которые уже имеют два паспорта.