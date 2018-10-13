Клімкін розповів, про що йшлося на зустрічі з угорською громадою
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Під час спілкування з угорською громадою наголосив, що Закон України “Про освіту” не має на меті асиміляцію представників національних меншин. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін після завершення засідання Товариства угорської культури в Ужгороді, передає УНН.
“Я особисто шкодую, що зустріч з угорською громадою сьгодні була закрита для преси. З одного боку це сприяло максимальній відвертості, з іншого боку, я вважаю, що краще було зробити її відкритою — була дуже чесна розмова з усіх питань... те, що я почув, то це існує певна недовіра з боку лідерів угорської громади до цілей нашого закону (про освіту — ред.)”, — повідомив міністр.
Клімкін зазначив, що під час спілкування з угорською громадою наголосив, що Закон України “Про освіту” не має на меті асиміляцію представників національних меншин.
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“Він має на меті навчити всіх прийнятному рівню українською мови для того, щоб відкрити всім шанси в житті”, — пояснив міністр.
Клімкін наголосив, що у приватних школах, відкритих Угорською реформаторською церквою, годин української мови вдвічі більше, ніж в середньому.
“Угорці мають відчувати себе вдома в Україні”, — наголосив Клімкін.
Він підкреслив, що подібні консультації, щодо впровадження освітнього закону слід проводити із представниками інших громад.
Раніше Клімкін пообіцяв "більше України" в кожен куточок Закарпаття.