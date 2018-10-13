Клімкін розповів, про що йшлося на зустрічі з угорською громадою

“Я особисто шкодую, що зустріч з угорською громадою сьгодні була закрита для преси. З одного боку це сприяло максимальній відвертості, з іншого боку, я вважаю, що краще було зробити її відкритою — була дуже чесна розмова з усіх питань... те, що я почув, то це існує певна недовіра з боку лідерів угорської громади до цілей нашого закону (про освіту — ред.)”, — повідомив міністр.

Клімкін зазначив, що під час спілкування з угорською громадою наголосив, що Закон України “Про освіту” не має на меті асиміляцію представників національних меншин.

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“Він має на меті навчити всіх прийнятному рівню українською мови для того, щоб відкрити всім шанси в житті”, — пояснив міністр.

Клімкін наголосив, що у приватних школах, відкритих Угорською реформаторською церквою, годин української мови вдвічі більше, ніж в середньому.

“Угорці мають відчувати себе вдома в Україні”, — наголосив Клімкін.

Він підкреслив, що подібні консультації, щодо впровадження освітнього закону слід проводити із представниками інших громад.

Раніше Клімкін пообіцяв "більше України" в кожен куточок Закарпаття.