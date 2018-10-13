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Климкин рассказал, о чем шла речь на встрече с венгерской общиной

Климкин рассказал, о чем шла речь на встрече с венгерской общиной

Киев  •  УНН

 • 10426 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Во время общения с венгерской общиной отметил, что Закон Украины "Об образовании" не имеет целью ассимиляцию представителей национальных меньшинств. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин после завершения заседания Общества венгерской культуры в Ужгороде, передает УНН.

"Я лично жалею, что встреча с венгерской общиной сегодня была закрыта для прессы. С одной стороны это способствовало максимальной открытости, с другой стороны, я считаю, что лучше сделать ее открытой - был очень честный разговор по всем вопросам ... то, что я услышал, то это существует определенное недоверие со стороны лидеров венгерской общины к целям нашего закона (об образовании - ред.)", - сообщил министр.

Климкин отметил, что во время общения с венгерской общиной отметил, что Закон Украины "Об образовании" не имеет целью ассимиляцию представителей национальных меньшинств.

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"Он имеет целью научить всех приемлемому уровню украинского языка для того, чтобы открыть всем шансы в жизни", - пояснил министр.

Климкин отметил, что в частных школах, открытых Венгерской реформаторской церковью, часов украинского языка в два раза больше, чем в среднем.

"Венгры должны чувствовать себя дома в Украине", - подчеркнул Климкин.

Он подчеркнул, что подобные консультации, по внедрению образовательного закона следует проводить с представителями других общин.

Ранее Климкин пообещал "больше Украины" в каждый уголок Закарпатья.

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