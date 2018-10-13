Климкин успокоил: депортировать венгров с двойным гражданством никто не будет

"Мы не обвиняем венгров в том, что они получают второе гражданство, в том смысле, что мы хотим их за это наказать. Второе гражданство не предусмотрено украинским законодательством. Но прямого наказания за это нет. И все эти петиции, которые идут - очень беспокоят венгерскую общину. Конечно, мы их осуждаем. Как можно говорить о депортации наших граждан, которые хотя и противоправно получили второе гражданство, но мы их за это не наказываем ... Я всех успокоил, ведь идут какие-то странные мифы, что всех с двумя паспортами будут депортировать. Кого депортировать? Для чего депортировать? Не будут пропускать через границу? Почему не пропускать? Частично они идут из венгерских СМИ, ведь там все, что угодно пишут. Это все провокационно", - сказал министр.

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Он отметил, что украинские законы следует выполнять, и хотя наказание за второе громадство не предусмотрено, есть норма о недопуске к государственной службе лиц с двойным гражданством.

Ранее Климкин рассказал, о чем шла речь на встрече с венгерской общиной.