Украина не хочет ассимилировать венгров из Закарпатской области - Климкин

Министр подчеркнул, что закон об образовании, который, по мнению Венгрии, ограничивает права венгерского меньшинства в Закарпатье, - направлен на поддержку украинского языка и не препятствует использованию языка национальными меньшинствами.



Павел Климкин выразил убеждение, что власти обеих стран сможет "найти общий знаменатель" в вопросе Закона об образовании.

Глава МИД Украины также высказался на тему других вопросов, которые последнее время критиковала власть Венгрии. В частности, речь идет о списке чиновников с венгерским гражданством в "Миротворце" и двойное гражданство.



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Павел Климкин отметил, что двойное гражданство противоречит украинскому законодательству, однако, как отметил политик, в Украине нет никаких санкций за двойное гражданство.

Министр Климкин отметил, что венгры из Закарпатья должны чувствовать себя в Украине как дома, потому что это их дом, а евросоюзная и евроатлантическая интеграция Украины будет очень полезной и для Венгрии.



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Напомним, в сентябре министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал, что украинская сторона должным образом отреагирует на выдачу Венгерским консульством жителям Закарпатья венгерских паспортов.

