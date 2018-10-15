Украина не хочет ассимилировать венгров из Закарпатской области - Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Украина не хочет ассимилировать венгров из Закарпатской области. Об этом заявил в понедельник в интервью венгерского телевидения M1 глава украинской дипломатии Павел Климкин, выражая надежду на договоренность относительно украинского образовательного закона, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".
Министр подчеркнул, что закон об образовании, который, по мнению Венгрии, ограничивает права венгерского меньшинства в Закарпатье, - направлен на поддержку украинского языка и не препятствует использованию языка национальными меньшинствами.
Павел Климкин выразил убеждение, что власти обеих стран сможет "найти общий знаменатель" в вопросе Закона об образовании.
Глава МИД Украины также высказался на тему других вопросов, которые последнее время критиковала власть Венгрии. В частности, речь идет о списке чиновников с венгерским гражданством в "Миротворце" и двойное гражданство.
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Павел Климкин отметил, что двойное гражданство противоречит украинскому законодательству, однако, как отметил политик, в Украине нет никаких санкций за двойное гражданство.
Министр Климкин отметил, что венгры из Закарпатья должны чувствовать себя в Украине как дома, потому что это их дом, а евросоюзная и евроатлантическая интеграция Украины будет очень полезной и для Венгрии.
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Напомним, в сентябре министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал, что украинская сторона должным образом отреагирует на выдачу Венгерским консульством жителям Закарпатья венгерских паспортов.