Сиярто: Венгрия и в дальнейшем будет блокировать комиссию Украина-НАТО на уровне министров
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Венгрия продолжит блокирование Комиссии Украина-НАТО на уровне министров. В то же время Климкин и Сиярто договорились о таких конфликтных вопросах, как венгерский уполномоченный и петиция о депортации венгров, сообщает УНН со ссылкой на материал DW.
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи с министром иностранных дел Украины Павелом Климкиным в Люксембурге, передает DW. Также Сиярто заявил, что Украина не достигла прогресса по закону об образовании и не внедрила рекомендации предоставленые Венецианской комиссией.
Говоря о законе об образовании, Сиярто отметил: “Когда речь идет о действиях, к сожалению, мы пока не увидели никакого прогресса”.
“По некоторым вопросам есть прогресс”, — отметил Климкин. В частности, по его словам, удалось решить проблему с названием должности уполномоченного по Закарпатью. “Полностью договорились, что название будет другим”, — отметил украинский министр и добавил, что результат можно будет увидеть через несколько дней.
Со своей стороны, Сиярто увидел возможность для прогресса в петиции, зарегистрированной на сайте Верховной Рады Украины, о депортации в Венгрию граждан Украины, которые имеют и венгерское гражданство. По его словам, Климкин ему пообещал обратиться в парламент, чтобы тот снял петицию с рассмотрения через суд. “Я действительно держу кулаки за Павла (Климкина), что он сможет достичь прогресса в этой отвратительной петиции”, — отметил Сиярто.
Украинский министр подчеркнул, что “эта петиция противоречит украинскому законодательству”. По его словам, что с этим делать — является делом Верховной Рады.
Напоминаем, Украина не хочет ассимилировать венгров из Закарпатской области. Об этом заявил в понедельник в интервью венгерского телевидения M1 глава украинской дипломатии Павел Климкин, выражая надежду на договоренность относительно украинского образовательного закона.