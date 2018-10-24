Климкин и Сийярто встретились в Варшаве

"На полях Варшавского форума по безопасности состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто", - говорится в сообщении пресс-службы.



Отметим, накануне украинский министр рассказал, что планировал обсудить на встрече повестку дня комплексных консульских консультаций. Кроме того, министр собирался проинформировать венгерского коллегу о влиянии российской пропаганды в Закарпатье, а также обсудить венгерское финансирования региона.



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Как сообщает УНН, сотрудничество Украины с НАТО будет блокироваться Венгрией, пока украинская сторона не изменит закон об образовании в части пролонгации действия переходных положений и частных школ. Об этом сообщила заместитель директора центра "Новая Европа" Екатерина Зарембо.



Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в пятницу, 31 августа подтвердил, что венгерская сторона не будет настаивать на сохранении названия должности министерского уполномоченного Иштвана Ґрежи, "ответственного" за Закарпатье.

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Напомним, в сентябре министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал, что украинская сторона должным образом отреагирует на выдачу Венгерским консульством жителям Закарпатья венгерских паспортов.

