Україна та Угорщина досягли прогресу у деяких питаннях - МЗС

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Українське Міністерство закордонних справ проведе консультації із своїми угорськими колегами щодо зміни назви їхнього "уповноваженого по Закарпаттю". Про це заявив в інтерв’ю українським журналістам у перерві роботи з’їзду глав МЗС Східного партнерства у Люксембурзі Міністр закордонних справ України Павло Клімкин, передає УНН.