Україна та Угорщина досягли прогресу у деяких питаннях - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Українське Міністерство закордонних справ проведе консультації із своїми угорськими колегами щодо зміни назви їхнього "уповноваженого по Закарпаттю". Про це заявив в інтерв’ю українським журналістам у перерві роботи з’їзду глав МЗС Східного партнерства у Люксембурзі Міністр закордонних справ України Павло Клімкин, передає УНН.
"Є по деяких питаннях прогрес. Домовлено про проведення консультацій про зміну назви посади угорського уповноваженого", - сказав Клімкин.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у п’ятницю, 31 серпня підтвердив, що угорська сторона не наполягатиме на збереженні назви посади міністерського уповноваженого Іштвана Ґрежі, "відповідального" за Закарпаття.
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Нагадаємо, у вересні міністр закордонних справ України Павло Клімкін пообіцяв, що українська сторона належним чином відреагує на видачу Угорським консульством жителям Закарпаття угорських паспортів.