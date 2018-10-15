Украина и Венгрия достигли прогресса в некоторых вопросах - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Украинский МИД проведет консультации со своими венгерскими коллегами по изменению названия их "уполномоченного по Закарпатью". Об этом заявил в интервью украинским журналистам в перерыве работы съезда глав МИД Восточного партнерства в Люксембурге Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.
"Есть по некоторым вопросам прогресс. Достигнута договоренность о проведении консультаций об изменении названия должности венгерского уполномоченного", - сказал Климкин.
Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в пятницу, 31 августа подтвердил, что венгерская сторона не будет настаивать на сохранении названия должности министерского уполномоченного Иштвана Ґрежи, "ответственного" за Закарпатье.
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Напомним, в сентябре министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал, что украинская сторона должным образом отреагирует на выдачу Венгерским консульством жителям Закарпатья венгерских паспортов.