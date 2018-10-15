Украина и Венгрия достигли прогресса в некоторых вопросах - МИД

"Есть по некоторым вопросам прогресс. Достигнута договоренность о проведении консультаций об изменении названия должности венгерского уполномоченного", - сказал Климкин.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в пятницу, 31 августа подтвердил, что венгерская сторона не будет настаивать на сохранении названия должности министерского уполномоченного Иштвана Ґрежи, "ответственного" за Закарпатье.

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Напомним, в сентябре министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал, что украинская сторона должным образом отреагирует на выдачу Венгерским консульством жителям Закарпатья венгерских паспортов.

