В Украине надеются на конструктивные дискуссии со стороны Венгрии относительно НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин надеется на то, что венгерская сторона будет вести в дальнейшем конструктивные дискуссии в рамках НАТО. Об этом он сегодня сказал журналистам после встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Варшаве, передает УНН.
"Поднимался (вопрос о НАТО - ред.). Я специально не буду говорить больше, поскольку завтра господин Сийярто будет встречаться с Генсеком НАТО. Я с Генсеком НАТО виделся в Брюсселе буквально несколько дней назад. Мы говорим о том, что собственно венгерская политика, она хоть и не касается блокировки субстантивных вещей, но тем не менее этот символизм он тоже не нужен никому, в том числе, Венгрии. Сегодня это тоже прозвучало. Я надеюсь, что венгерская сторона будет вести конструктивные в дальнейшем дискуссии также в рамках НАТО", - сказал Климкин.
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Министр добавил, что о деталях разговора по НАТО расскажет позже, поскольку эта дискуссия продолжается.
Напомним, в среду в польской столице в рамках Варшавского форума безопасности состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павел Климкин и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.