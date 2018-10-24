У МЗС буде створена посада щодо транскордонного співробітництва через конфлікт з Угорщиною – Клімкін

“Рішення буде наступного тижня. Воно буде опубліковано у відповідних угорських джерелах. Ми домовилися, що після зміни назви і цього оприлюднення ми в нашому міністерстві теж зробимо не зовсім відповідну, але посаду, яка буде опікуватися транскордонним співробітництвом дуже серйозно. Я почав говорити з іншими міністерствами. Тому буде зустріч між ними. І ми обговоримо як питання взаємодії, де ми можемо працювати разом, а такі моменти є”, — сказав міністр.

Також Клімкін зазначив, що з паном Сійярто вони “детально розмовляли і про те, яким чином Угорщина має зробити більше і для української громади в Угорщині”.

Нагадаємо, у середу в польській столиці в рамках Варшавського безпекового форуму відбулася зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.