У МЗС буде створена посада щодо транскордонного співробітництва через конфлікт з Угорщиною – Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України буде створена посада, в компетенцію якої буде входити транскордонне співробітництво на тлі конфлікту з Угорщиною. А в Угорщині буде змінено посаду урядового “уповноваженого із Закарпаття”. Про це сьогодні розповів міністр закордонних справ України Павло Клімкін після зустрічі зі своїм колегою з Угорщини Петером Сійярто у Варшаві, передає УНН.
“Рішення буде наступного тижня. Воно буде опубліковано у відповідних угорських джерелах. Ми домовилися, що після зміни назви і цього оприлюднення ми в нашому міністерстві теж зробимо не зовсім відповідну, але посаду, яка буде опікуватися транскордонним співробітництвом дуже серйозно. Я почав говорити з іншими міністерствами. Тому буде зустріч між ними. І ми обговоримо як питання взаємодії, де ми можемо працювати разом, а такі моменти є”, — сказав міністр.
Також Клімкін зазначив, що з паном Сійярто вони “детально розмовляли і про те, яким чином Угорщина має зробити більше і для української громади в Угорщині”.
Нагадаємо, у середу в польській столиці в рамках Варшавського безпекового форуму відбулася зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.