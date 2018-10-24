В МИД будет создана должность трансграничного сотрудничества из-за конфликта с Венгрией - Климкин

"Решение будет на следующей неделе. Оно будет опубликовано в соответствующих венгерских источниках. Мы договорились, что после изменения названия и этого обнародования мы в нашем министерстве тоже сделаем не совсем соответствующую, но должность, которая будет заниматься трансграничным сотрудничеством очень серьезно. Я начал говорить с другими министерствами. Поэтому будет встреча между ними. И мы обсудим как вопросы взаимодействия, где мы можем работать вместе, а такие моменты есть", - сказал министр.

Также Климкин отметил, что с господином Сийярто они "подробно говорили и о том, каким образом Венгрия должна сделать больше и для украинской общины в Венгрии".

Напомним, в среду в польской столице в рамках Варшавского форума безопасности состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.